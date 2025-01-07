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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонов о Фетисове: «Мог бы стать классным тренером, с таким опытом точно бы получилось. На тренировке он взял шайбу и показал, как нужно делать – это выглядело феноменально»

– Вы застали на Олимпиаде-2002 молодого специалиста Вячеслава Фетисова. Мог бы он стать большим тренером, если бы продолжил идти этим путем? – Сто процентов – да.

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