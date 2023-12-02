Посольство РФ: попытки США вбить клин в отношения России и ЛА бесперспективны

Стремление США вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки бесперспективно. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с 200-летием "доктрины Монро", который был опубликовал в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии