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Посольство РФ: попытки США вбить клин в отношения России и ЛА бесперспективны

Посольство РФ: попытки США вбить клин в отношения России и ЛА бесперспективны

Стремление США вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки бесперспективно. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с 200-летием "доктрины Монро", который был опубликовал в Telegram-канале.

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