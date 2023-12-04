Грекос – все вкусы Греции на побережье в Сочи

Этот ресторан – настоящее гастрономические путешествие в Грецию. В меню разные виды мяса, халуми, фалафель, морепродукты – и из всего этого повара «Грекос» виртуозно собирают: закрытые и открытые гиросы, легкие салаты, авторские боулы с греческим рисом.
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