6 декабря на пресс-конференции, в которой приняли участие заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко и директор Управления калужского троллейбуса Вадим Витьков, калужанам рассказали, когда подорожает проезд в транспорте.
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