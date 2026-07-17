На Ямале ученые просчитали риски размывов для трассы Сургут – Салехард

Ямальские ученые завершили второй этап масштабных исследований трассы Сургут — Салехард. Их наработки помогут с высокой точностью предсказывать, где и когда дорога окажется под угрозой из за талых вод и размыва грунтов.
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