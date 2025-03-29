19-летний водитель наехал на 53-летнего пешехода в Приангарье: пострадавшую госпитализировали

В Заларинском районе Иркутской области на автодороге «Залари-Жигалово» развернулась драма: 19-летний водитель «Хонды Партнер» наехал на 53-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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