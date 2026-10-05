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В Казенной Заимке 14-летний мальчик врезался в забор на велосипеде и умер в больнице

В Казенной Заимке 14-летний мальчик врезался в забор на велосипеде и умер в больнице

В барнаульском поселке Казенная Заимка погиб 14-летний подросток. Региональное управление СКР проводит проверку по факту произошедшего.

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