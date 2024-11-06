Американец, учивший мир уважать русского солдата

1873 год. Средняя Азия. Время «Большой игры». Русская армия наступает на Хиву. На подходе к городу русские отряды догоняет молодой человек, который честно признается генералу Кауфману: - Я американский журналист.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии