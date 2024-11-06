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Закон и Порядок

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Американец, учивший мир уважать русского солдата

Американец, учивший мир уважать русского солдата

1873 год. Средняя Азия. Время «Большой игры». Русская армия наступает на Хиву. На подходе к городу русские отряды догоняет молодой человек, который честно признается генералу Кауфману: - Я американский журналист.

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