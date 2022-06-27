Интерьер для мальчиков-подростков: красивые и оригинальные идеи, советы дизайнеров

Все дети непременно растут. При этом меняются их взгляды и потребности. И если семилетний школьник не станет придираться к дизайну интерьера комнаты, то для мальчика-подростка просто неприемлемы мишки на обоях, зайчики на полках и уточки на пледе.
Все дети непременно растут. При этом меняются их взгляды и потребности. И если семилетний школьник не станет придираться к дизайну интерьера комнаты, то для мальчика-подростка просто неприемлемы мишки на обоях, зайчики на полках и уточки на пледе.
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