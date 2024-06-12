Решетников: арабские компании инвестируют туристический сектор РФ

Россия приветствует иностранные инвестиции в сектор туризма страны, в ниши покинувших РФ сетей. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на полях туристического форума «Путешествуй!».
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