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Решетников: арабские компании инвестируют туристический сектор РФ

Решетников: арабские компании инвестируют туристический сектор РФ

Россия приветствует иностранные инвестиции в сектор туризма страны, в ниши покинувших РФ сетей. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на полях туристического форума «Путешествуй!».

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