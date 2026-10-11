Производитель украинского «Генерала Черешни» пожаловался на реактивные «Герани»

Главное в тезисах: Признание отставания: Сооснователь украинской компании «Генерал Черешня» Станислав Гришин публично заявил, что появление российских реактивных дронов «Герань» застало украинскую сторону врасплох.
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