Экс-чиновника Минсельхоза задержали за хищение после 12 лет розыска

Бывшего начальника Департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских, который 12 лет находился в розыске по делу о хищении более 2 млрд рублей, задержали в Истринском районе Подмосковья, говорится в официальном телеграм-канале МВД России.
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