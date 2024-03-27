Диетолог Ивакин рассказал, что помогает сбросить лишний вес после 40 лет

Врач-диетолог Павел Ивакин: сбросить лишний вес после 40 лет сложнее, чем в более молодом возрасте – что для этого нужно сделать? Диетолог Ивакин сообщил, что с возрастом в организме снижается обмен веществ и изменяются регуляторные возможности.