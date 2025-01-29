Какой сегодня праздник: 30 января

30 января в России отмечают День Антона-перезимника. Праздник приурочен к памяти преподобного Антония Черноезерском, основателя монастыря в Новгороде 16-го века, хотя включает в себя и языческие атрибуты.
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