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Какой сегодня праздник: 30 января

Какой сегодня праздник: 30 января

30 января в России отмечают День Антона-перезимника. Праздник приурочен к памяти преподобного Антония Черноезерском, основателя монастыря в Новгороде 16-го века, хотя включает в себя и языческие атрибуты.

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