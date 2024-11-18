Решение применять дальнобойные ракеты по России является безумием, заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television прокомментировал решение Вашингтона, Лондона и Парижа применять западные баллистические ракеты для нанесения ударов по российской территории вглубь, назвав его безумием.
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