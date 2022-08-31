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В Северной Осетии полицейские ОМВД России по Моздокскому району поддержали Всероссийскую акцию «Помоги пойти учиться»

Сотрудники ПДН приобрели все необходимые принадлежности для несовершеннолетних детей, оказавшихся в трудной жизненной  ситуации.

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