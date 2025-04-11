Экономические факторы, влияющие на ключевую ставку: что ожидать? Ирэн ОрлонскаяВ своем недавнем заявлении Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, отметила, что высокая ключевая ставка не является постоянной мерой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии