Израиль приготовился к войне. Галкин* встанет под знамёна?

Армия Израиля заявила о "готовности к войне" и объявила широкомасштабный сбор резервистов. Встанет ли Галкин* вместе со Слепаковым* под знамёна?Впервые за долгое время по югу и центру Израиля из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар.
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