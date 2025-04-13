По ее словам, Киеву не на что рассчитывать Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала текущие действия государств Запада в отношении украинского конфликта.
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