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Петербургский дневник

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Симоньян назвала очевидным желание Запада дать заднюю по Украине

Симоньян назвала очевидным желание Запада дать заднюю по Украине

По ее словам, Киеву не на что рассчитывать Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала текущие действия государств Запада в отношении украинского конфликта.

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