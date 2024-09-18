Блюдо левантийской кухни мфаракех

Это блюдо левантийской кухни было создано шеф-поваром Бана Махаснех. Учитывая, что в данный момент мы проходим через сезон цуккини, то сочетание цуккини, картофеля, яиц с различными специями более чем уместно и очень вкусно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии