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Поварёнок с лучшими рецептами

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Блюдо левантийской кухни мфаракех

Блюдо левантийской кухни мфаракех

Это блюдо левантийской кухни было создано шеф-поваром Бана Махаснех. Учитывая, что в данный момент мы проходим через сезон цуккини, то сочетание цуккини, картофеля, яиц с различными специями более чем уместно и очень вкусно.

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