Угрозы солнечной активности – в 2025 году вспышки приведут к сбоям в Интернете по всему миру Евгения КомароваВ 2025 году солнечная активность может привести к сбоям в Интернете по всему миру, предупреждают эксперты, ссылаясь на потенциально мощные магнитные бури.