Угрозы солнечной активности – в 2025 году вспышки приведут к сбоям в Интернете по всему миру Евгения КомароваВ 2025 году солнечная активность может привести к сбоям в Интернете по всему миру, предупреждают эксперты, ссылаясь на потенциально мощные магнитные бури.
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