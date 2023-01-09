РЖАКА

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Самое полезное животное - это свинья. От неё можно использовать абсолютно всё - мясо для пищи, шкуру для кожи, щетину для щёток, название для оскорблений

Самое полезное животное - это свинья. От неё можно использовать абсолютно всё - мясо для пищи, шкуру для кожи, щетину для щёток, название для оскорблений

На курсах по обольщению мужчин: — Сегодня, таки мы поговорим о красивом кружевном белье… — А если нет денег на кружевное.

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