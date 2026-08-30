Daily Mail: Великобритания не готова к угрозе российских подлодок

Daily Mail сообщает, что Великобритания пока не готова противостоять новым угрозам от российского подводного флота.
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