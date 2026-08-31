Росатом заключил договоры на строительство 16 реакторов в странах ШОС

Росатом активно развивает сотрудничество со странами ШОС. Глава концерна Алексей Лихачев подчеркнул, что шестнадцать из 28 реакторов строятся в этих государствах, включая Китай, Индию и Белоруссию, а перспективы расширения проектов в атомной сфере весьма значительны.