Расчет "Искандер-М" уничтожил 50 иностранных инструкторов под Харьковом

Расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов и наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ, поделившись кадрами с места событий.
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