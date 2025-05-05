«Известия»: каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой до конца года

До конца года каждый второй россиянин может столкнуться с дипфейк-атаками. Сейчас мошенники использую голосовые сообщения и видеокружки, но уже в следующем году могут поступать звонки от мошенников, которые будут говорить голосом знакомых потенциальной жертвы.
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