«Известия»: каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой до конца года

До конца года каждый второй россиянин может столкнуться с дипфейк-атаками. Сейчас мошенники использую голосовые сообщения и видеокружки, но уже в следующем году могут поступать звонки от мошенников, которые будут говорить голосом знакомых потенциальной жертвы.