Захарова: Берлин уничтожает все хорошее, что было в отношениях с Россией

Власти Германии своими последними действиями уничтожают все хорошее, что было в отношениях с Россией.
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