Пенсии решено повысить сразу до 44 000 рублей. Пенсионерам объявили о новом решении

ЮВ

Юрий Во

Такое радикальное отличие размера пенсий военнослужащих и обычных граждан - неспроста. Зри в корень, говорил К. Прутков. Там ведь не только и не столько военные, сколько право-охранители всех мастей. Именно те, кто на страже СИСТЕМЫ Власти. Это, в основном, сторонники существующей Власти. И ярые приверженцы оголтелой ненависти к "несогласным" и любым формам проявления инакомыслия. Поэтому то и пенсии у них соответствующие. Такая вот благодарность Кремля, однако...