Пенсионерам рассказали о новом решении, которое коснулось процесса индексации выплат. Пенсии будут повышены до 44 тысяч рублей в среднем объеме.
Пенсии решено повысить сразу до 44 000 рублей. Пенсионерам объявили о новом решении
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Такое радикальное отличие размера пенсий военнослужащих и обычных граждан - неспроста. Зри в корень, говорил К. Прутков. Там ведь не только и не столько военные, сколько право-охранители всех мастей. Именно те, кто на страже СИСТЕМЫ Власти. Это, в основном, сторонники существующей Власти. И ярые приверженцы оголтелой ненависти к "несогласным" и любым формам проявления инакомыслия. Поэтому то и пенсии у них соответствующие. Такая вот благодарность Кремля, однако...
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19 час.
ИО
Игорь Осокин
Дожить бы до октября, а там глядишь для нас праздник, всем пенсионерам индексации по несколько раз в течении года, а нам раз в год, как проклятым, в том году добавили аж 890 рублей
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12 час.
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