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Петербургский дневник

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Минобороны: Су-25 ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ

Были уничтожены ангары противника с техникой Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил РФ смогли сорвать ротацию подразделений украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в Министерстве обороны России.

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