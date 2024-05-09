Аномальное похолодание ожидается в праздничные выходные: когда потеплеет в Москве Елена ГалицкаяВ праздничные выходные россияне не должны рассчитывать на теплую погоду, поскольку аномальное похолодание ожидается во многих регионах страны.
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