«Убитую» двушку 44 м² в типовой хрущёвке наполнили духом парижского шика: фото до и после

А перепланировка, после которой кухня и большая комната стали смежными - это законно? Кроме того, РЫБУ ЖАРИШЬ - ЗАПАХ ПО ВСЕЙ КВАРТИРЕ!! Это разве хорошо? Все шикарные цветные подушки и пледы, и дорогие стулья пропахнут рыбой... Вытяжка не поможет...

КН

Клюева Наташа

...Если быть честным, то и при простой закрытой двери запах жареной рыбы (и подобные кулинарные манипуляции ) проникает по всей квартире ...Здесь есть раздвижные двери - хоть какая защита (и что бы газовщики не приставали)😜 .....Или не жарить ничего))