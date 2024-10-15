Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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«Убитую» двушку 44 м² в типовой хрущёвке наполнили духом парижского шика: фото до и после

«Убитую» двушку 44 м² в типовой хрущёвке наполнили духом парижского шика: фото до и после

Дизайнер Екатерина Паршинцева из студии RodenHome преобразила старую двушку 44 м² в московской «хрущевке».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Неплохо  стало.
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19 час.
лл
лина любимцева
А перепланировка, после которой кухня и большая комната стали смежными - это законно? Кроме того, РЫБУ ЖАРИШЬ - ЗАПАХ ПО ВСЕЙ КВАРТИРЕ!!  Это разве хорошо? Все шикарные цветные подушки и пледы,  и дорогие стулья пропахнут рыбой... Вытяжка не поможет...
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12 час.
КН
Клюева Наташа
...Если быть честным, то и при простой закрытой двери запах жареной рыбы (и подобные кулинарные манипуляции ) проникает по всей квартире ...Здесь есть раздвижные двери - хоть какая защита (и что бы газовщики не приставали)😜 .....Или не жарить ничего))
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12 час.

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