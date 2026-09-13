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Нижегородская правда

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Футболисты дзержинского «Химика» взяли верх над нижегородской «Победой»

Футболисты дзержинского «Химика» взяли верх над нижегородской «Победой»

В «нижегородском дерби» дзержинский «Химик» с минимальным счётом на стадионе «Северный» одолел «Победу» в матче второй лиги первенства России (дивизион «Б», группа 4А).

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