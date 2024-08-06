TikTok окончательно прекращает свою программу вознаграждений "Lite" в Европейском Союзе

Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, согласилась окончательно вывести свою программу вознаграждений TikTok Lite из Европейского союза в соответствии с положениями Закона о цифровых услугах (DSA).
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