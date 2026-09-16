CNN: 14 спутников РФ помогли Ирану атаковать военную базу США в Саудовской Аравии

Россия разместила 14 военных спутников над американской военной базой в Саудовской Аравии. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
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Вот и ЛАДУШКИ ...!!! 👍