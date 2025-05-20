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Букмекеры обновили котировки на чемпиона РПЛ после побед «Зенита» и «Краснодара» в 29-м туре

Букмекеры обновили котировки на чемпиона РПЛ после побед «Зенита» и «Краснодара» в 29-м туре

Вот и все, золотая интрига на финишной прямой, «Зенит» и «Краснодар» победили в эти выходные, все решится в последнем туре, когда питерцы сыграют с «Ахматом», а «быки» примут «Динамо».

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