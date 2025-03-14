Администрация Зубова не оборудовала остановку для детей в Колово

Прокуратура через суд добивается, чтобы чиновники оборудовали остановочный комплекс в поселке Пудожского районафото «RuNews» Школу закрыли осенью прошлого года, детей отвозит автобус, а вот остановку до сих пор не оборудовали.
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