Запад платит, только пока украинцы гибнут Наиболее неприятным для режима Зеленского в нынешней ситуации на фронте являются даже не поражения, которые преследуют ВСУ, а то, что в этих поражениях обвиняют Банковую.
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