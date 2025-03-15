Политика как он...
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Политика как она есть

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Как астрономы поняли, что вселенная расширяется?

Как астрономы поняли, что вселенная расширяется?

В 1929 году астроном Эдвин Хаббл совершил шокирующее открытие: он понял, что, чем дальше галактика находится от нас, тем быстрее она отдаляется в пучины космоса.

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