При ударе ВСУ по Херсонской области погиб ребенок

Вооруженные силы Украины обстреляли село Софиевка Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова назвала ...
- ЛЛ Орехов замыкают в...
- ГБ CNN Brasil: сорат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым