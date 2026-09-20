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Аргументы и Факты

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При ударе ВСУ по Херсонской области погиб ребенок

При ударе ВСУ по Херсонской области погиб ребенок

Вооруженные силы Украины обстреляли село Софиевка Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук.

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