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План «Б»: США готовят прямое столкновение сил НАТО с Россией

План «Б»: США готовят прямое столкновение сил НАТО с Россией

США готовят большую войну с Россией, которая станет планом «Б» после завершения украинского кризиса. Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал о новой опасности со стороны Запада.

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