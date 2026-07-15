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Космонавты Анна Кикина, Пётр Дубров и астронавт NASA Анил Менон перешли на МКС

Космонавты Анна Кикина, Пётр Дубров и астронавт NASA Анил Менон перешли на МКС. Экипаж корабля «Союз МС-29» встретили коллеги — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс, сообщили в Роскосмосе.

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