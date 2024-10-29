РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Юный айтишник из Ростокина выиграл региональный этап конкурса «Абилимпикс»

Девятиклассник Александр Дементьев из школы №1499 в Ростокине прошёл региональный этап конкурса «Абилимпикс» в номинации «Компьютерная графика» и вошёл в сборную Москвы, которая представит столицу в Национальном конкурсе в Гостином Дворе в конце октября.

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