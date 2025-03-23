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Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Флориду» в НХЛ

Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Флориду» в НХЛ

Российский капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Флорида Пантерз».

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