Гражданина РФ осудили за попытку вывоза на Украину запчастей к Су и МиГ

К 13 годам лишения свободы приговорил Мосгорсуд 59-летнего россиянина, пытавшегося переправить на Украину детали к боевым вертолетам Ми и самолетам Су и МиГ, 17 июля сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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