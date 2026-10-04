Русская весна
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Русская весна

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СБУ угрожает тюрьмой за публикацию видео прилётов

СБУ угрожает тюрьмой за публикацию видео прилётов

На фоне участившихся российских ударов по столице СБУ пригрозила украинцам ответственностью за съемку воздушных атак.

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