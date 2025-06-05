Руководство демократов в США назвали геронтократией

Провалившейся геронтократией назвал элиту Демократической партии США вице-председатель Национального комитета Демократической партии Дэвид Хогг в видео, опубликованном 5 июня независимыми журналистами из Project Veritas.
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