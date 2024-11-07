Прогноз погоды в Крыму на 7 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 7 ноябряВ Симферополе +15 и малооблачноВ Севастополе +15 и малооблачноВ Евпатории +15 и малооблачноВ Черноморском +14 и ясноВ Джанкое +15 и малооблачноВ Ялте +16 и малооблачноВ Алуште +15 и малооблачноВ Керчи +12 и малооблачноВ Армянске +13 и малооблачно.