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Пациент с шуруповертом: нападение в Новосибирской больнице и приговор суда

Пациент с шуруповертом: нападение в Новосибирской больнице и приговор суда

В Новосибирской области житель Черепановского района напал на медработницу с шуруповертом, требуя телефон.

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