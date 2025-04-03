"Впереди планеты всей". Эксперт оценил заявления о повышении пенсионного возраста в РФ

Политолог объяснил amic.ru, что повышение возраста молодежи не означает повышение возрастной планки для пенсионеров Заявления об очередном повышении пенсионного возраста в России не имеют под собой основания и делаются большей частью ради пиара, объяснил amic.
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