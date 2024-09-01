Ефимов: выделено 20 га для строительства дорог в Молжаниновском районе

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что правительство столицы выделило земельные участки для развития дорожной инфраструктуры Молжаниновского района, который находится на севере города.
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